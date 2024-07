Hiszpanie znienawidzili turystów. "Może zaczynamy zachowywać się jak zwierzęta?"

W Barcelonie turyści, poza hotelami, mogą wybierać spośród ok. 10 tys. prywatnych mieszkań na wynajem. Pod koniec czerwca burmistrz Barcelony Jaume Collboni ogłosił, że za pięć lat miasto nie wyda już pozwoleń na wynajem kwater turystom, ale organizacje mieszkańców twierdzą, że to zbyt odległy termin. Zarzucają ratuszowi przykładanie ręki do wzrostu cen wynajmu mieszkań.