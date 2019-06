Instagramerzy pod ostrzałem. Nie szanują pamięci o katastrofie w Czarnobylu

Znów powtarza się skandaliczna sytuacja. Zniesławiono miejsce pamięci o tragedii związanej z wybuchem reaktora jądrowego w Czarnobylu. Podobna sytuacja wciąż niestety dotyczy obozu koncentracyjnego w Auschwitz-Birkenau. Turyści robią tam sobie sprośne i nietaktowne zdjęcia.

Użytkownicy Instagrama odpłynęli ostatnio w swych artystycznych wizjach. Niektórych fantazja pochłonęła na tyle mocno, że zapomnieli, że znajdują się w miejscu tragicznej katastrofy. Półnagie zdjęcia i odważne pozy to chyba odrobinę za daleko posunięte zachowania.

Jedna z użytkowniczek Instagrama (nz.nik) postanowiła wykorzystać popularność miniserialu, "podkręcić" czarnobylską atmosferę i zdecydowała się na półnagą sesję w skafandrze ochronnym. Być może nie zdawała sobie sprawy, jak bardzo niemądre było jej posunięcie. Pod postem od razu pojawiły się negatywne komentarze. Użytkownicy portalu nie pozostawili na niej suchej nitki. "Tam umierali ludzie. Okaż trochę szacunku!" – czytamy. "Co jest z tobą nie tak?", "To co, może następnym razem Auschwitz?". Zdjęcie wywołało oburzenie w sieci.