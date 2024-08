Inwazja niemieckich szopów w Polsce. Eksperci alarmują

Dr inż. Rafał Maciaszek z Instytutu Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie podkreślił, że to człowiek stworzył zagrożenie dla bioróżnorodności, wyciągając szopa pracza z jego naturalnego środowiska. - Konieczne jest prowadzenie działań zaradczych w celu minimalizacji zagrożenia. W przypadku szopa pracza jest to odstrzał lub odłów w żywołapki i następnie uśpienie przez lekarza weterynarii. To wyspecjalizowane drapieżniki, które świetnie sobie radą w naszych warunkach - zaznacza.