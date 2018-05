Jezioro Garda - Lago di Garda. Największe i najczystsze jezioro Włoch

Warto wybrać się nad malownicze, włoskie jezioro Garda ze względu na stosunkowo niskie ceny zakwaterowania, pyszne potrawy, zieloną okolicę, czysty akwen, sporty wodne i imponujące zabytki. Dlaczego jeszcze urlop nad Lago di Garda jest świetnym pomysłem?

Jezioro Garda – Włochy na wakacje

Nad ślicznym jeziorem Garda, nieopodal alpejskich szczytów, na północy kraju spotykają się piękne regiony Włoch. Oferują one przyjezdnym malownicze miasteczka w otoczeniu strzelistych zboczy, zabytkowe miasta, romantyczne promenady, włoską kuchnię (koniecznie spróbujcie świeżych, dosyć unikalnych ryb z jeziora) i możliwości aktywnego spędzania czasu na urlopie. Przyjeżdżają tutaj turyści z całej Europy, wykorzystujący zarówno świetne warunki naturalne okolic jeziora Garda i górzyste położenie rejonu, jak i spragnieni słońca plażowicze. A woda w akwenie o długości 55 km należy do bardzo czystych i przejrzystych, umilając pływanie czy nurkowanie – maksymalna głębokość jeziora dochodzi miejscami nawet do 346 m. Jego powierzchnia znajduje się jedynie na wysokości 65 m n.p.m., ale czystość powietrza naprawdę pozwala odetchnąć na wczasach pełną piersią. Akwen jest bezpieczny również dla najmłodszych urlopowiczów, ponieważ wejście do wody jest dość łagodne i stosunkowo długie. Jadąc na urlop do Włoch nie musimy znać języka włoskiego, bo w okolicznych hotelach czy restauracjach nad jeziorem Garda dogadamy się także po niemiecku oraz angielsku. Wynika to z dawnej przynależności części zbiornika wodnego do Austro-Węgier.