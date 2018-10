Joon rozbudowuje siatkę połączeń. Będzie obsługiwać 6 nowych tras

Nowa marka stworzona przez Air France przejmuje od „linii matki” kolejne destynacje. Od przyszłego lata JOON będzie latać z Paryża na 6 kolejnych trasach. Będą to: Madryt, Sztokholm, Praga, Manchester, Saint-Martin oraz Quito. Do tej pory loty na tych trasach należały do oferty Air France.

W sezonie wiosenno-letnim 2019 linia będzie obsługiwać 6 nowych tras (Shutterstock.com)

Od przyszłego lata JOON będzie oferował loty na 4 nowych trasach europejskich z wylotem z Paryża (lotnisko im. Charlesa de Gaullea): do Madrytu (6 razy dziennie), Sztokholmu (4 razy dziennie), Pragi (3 razy dziennie) oraz Manchesteru (3 razy dziennie). Do wspomnianych miast klienci JOON polecą samolotami Airbus A320 (174 miejsc na pokładzie) oraz Airbus A321 (212 miejsc).

Co oferuje Joon na lotach w Europie W Klasie Ekonomicznej na lotach europejskich JOON częstuje pasażerów bezpłatnymi napojami do wyboru. Linia dysponuje też szeroką ofertą płatnych przekąsek w wersji na słono i na słodko, wśród których są propozycje na bazie produktów organicznych.

W Klasie Biznes serwis pokładowy jest wliczony w cenę biletu. W porze lunchu jest serwowany pełny posiłek, gorące wypieki na śniadanie i przekąska o każdej innej porze. Podczas lotu wszyscy pasażerowie mogą korzystać z YouJoon, czyli systemu umożliwiającego streaming rozrywki pokładowej na** nasz własny smarfon, tablet, czy komputer**. Aktualnie za pośrednictwem YouJoon podróżni na lotach JOON mają dostęp do szerokiej oferty międzynarodowych gazet i magazynów.

2 nowe loty międzykontynentalne: Saint Martin i Quito W przyszłym roku przybędą również dwie nowe trasy JOON dalekiego zasięgu.

Linia będzie latać do Quito w Ekwadorze i na wyspę Saint Martin na Antylach Holenderskich. Trasa do Saint Martin zostanie przekazana JOON przez Air France, natomiast Quito to nowość w ofercie. Oba rejsy będzie obsługiwał Airbus A340, który zabiera na pokład 278 pasażerów w trzech kabinach: Ekonomicznej, Premium i Biznes.

Podróż JOON na lotach dalekiego zasięgu Pasażerowie kabiny Biznes korzystają z komfortowych foteli, które rozkładają się do pozycji idealnie płaskiego, 2-metrowego łóżka. Kolory, tkaniny i elegancka aranżacja całego wnętrza stwarzają atmosferę relaksu wraz ze wszystkimi wygodami, potrzebnymi podczas lotu. Dzięki specjalnej budowie fotela, który posiada sztywną obudowę, goście podróżują w swojej prywatnej przestrzeni, której nie zakłócają inni pasażerowie, nawet po całkowitym rozłożeniu fotela. Na pasażerów klasy Biznes czekają powitalne zestawy praktycznych akcesoriów podróżnych, a także profesjonalne słuchawki z funkcją redukcji szumów i system rozrywki pokładowej z ponad 1200 godzinami programów na 15,6-calowym ekranie dotykowym HD. Pełne menu zostało opracowane przez francuskich szefów kuchni, a powitalne koktajle - przez paryski Experimental Cocktail Club.

Kabina Premium Economy to przede wszystkim większa przestrzeń podczas lotu. Pasażerowie podróżują w zupełnie nowych fotelach, których oparcie odchyla się do 133 stopni, a siedzisko ma 49 cm. szerokości. Załoga wita gości powitalnym drinkiem i oferuje eleganckie zestawy podróżne z przydatnymi drobiazgami. Przekąski i desery, które wchodzą w skład posiłku głównego są inspirowane produktami oferowanymi w kabinie Biznes, a posiłkom towarzyszy duży wybór napojów, łącznie z szampanem.

Fotele w kabinie ekonomicznej na trasach międzykontynentalnych to 78 centymetrów miejsca na nogi i oparcie, które odchyla się do 118 stopni. Każdy fotel jest wyposażony w ekran dotykowy najnowszej generacji i wtyczkę USB do ładowania urządzeń podczas lotu. W trakcie podróży jest serwowany pełen bezpłatny posiłek, jak również dodatkowe płatne menu z przekąskami, deserami i drinkami. Pasażerowie, którzy chcą poprawić swój komfort na pokładzie, mogą wybrać jedno z 70 miejsc specjalnych "Seat Plus" lub "Seat Duo", dostępnych za dodatkową opłatą. Wszyscy pasażerowie lotów międzykontynentalnych mogą odbierać program rozrywki pokładowej korzystając z osobistych ekranów dotykowych przy każdym fotelu jak również ze streamingu programów na własne urządzenie. Oferta obejmuje aż 1200 godzin filmów, muzyki, programów rozrywkowych, gier oraz prasy.

