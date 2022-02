Klienci wściekli na Pili Pili. "Miejscowi zdewastowali jeden z ich samochodów"

"Braki we wszystkim. W piciu, jedzeniu. Brakowało coli, piwa, soków, ale również był dzień, że woda była wydzielana. Ktoś powie, że pojechałam pić colę na Zanzibar. Nie, nie po to jechałam, ale jak była w ofercie to miałam prawo mieć na nią ochotę. Miałam prawo zjeść kurczaka, który był w karcie, a nie było na stanie. Miałam prawo zjeść piep****ego steka, który był w karcie, a nie było go na stanie. Miałam prawo zjeść jajecznice na śniadanie, która była w karcie, ale ku**a nie było jajek przez kilka dni. I to wszystko w ofercie all inclusive. Dramat" - pisze rozjuszona internautka w poście opublikowanym w grupie "Zanzibar Pili Pili bez lukru".