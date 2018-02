Kolej podsumowuje 2017 rok. Kolejne rekordy na koncie PKP Intercity

Rok 2017 był rekordowy dla PKP Intercity pod wieloma względami. 42,8 mln pasażerów, zysk netto na poziomie 270 mln zł. Pasażerowie na nowo odkrywają magię podróżowania koleją?



W 2017 roku z usług PKP Intercity skorzystało 42,8 mln klientów, czyli o 4,3 mln więcej niż rok wcześniej. Oznacza to 11-procentowy wzrost liczby podróżnych w porównaniu do 2016 roku i osiągnięcie lepszych rezultatów niż przewidywano w prognozach, które zakładały 39,2 mln pasażerów. Kolejnym dowodem jest liczba przewiezionych osób. Osiągnęła ona poziom ok. 10,4 mln paseżerokilometrów (paskm), w porównaniu z 9,5 mln paskm w ubiegłym roku.

Kolejny rok na plusie

Kolej wybierają młodsi i starsi

W 2017 r. wzrost liczby pasażerów odnotowano wśród wszystkich grup klientów. W porównaniu do poprzedniego roku, z usług PKP Intercity skorzystało o 30 proc. więcej rodzin, 17 proc. więcej seniorów i 7 proc. więcej studentów. Najpopularniejszymi połączeniami były przejazdy z Krakowa, Trójmiasta, Poznania, Białegostoku i Katowic do Warszawy. Największe wzrosty liczby pasażerów odnotowano na trasach: Kraków-Przemyśl (93 proc.), Kraków-Rzeszów (61 proc.), Białystok-Warszawa (43 proc.), Olsztyn-Warszawa (32 proc.). W ramach współpracy z Kolejami Ukraińskimi i Kolejami Czeskimi, PKP Intercity przygotowało wspólną ofertę poszerzając siatkę połączeń z Krakowa do Pragi (specjalnym sezonowym pociągiem IC „Cracovia”) oraz do** Kowla i Kijowa**. Jednocześnie trasę pociągu z Chełma do Kowla wydłużono do Zdołbunowa.