Kolosy za 2017 rok już w ten weekend. To już 20 edycja imprezy

W piątek 9 marca o godz. 11:00 ruszyła największa podróżnicza impreza w Polsce i Europie. Ogólnopolskie Spotkania Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów odbywają się już po raz dwudziesty. Co ciekawego czeka nas w Gdyni?

W hali Gdynia Arena oraz w salach Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia na podróżników i poszukiwaczy przygód z Polski i całego świata czeka prawie pięć tysięcy miejsc. Maraton filmów i pokazów zdjęć potrwa do niedzieli wieczór. Program jest niezwykle ciekawy i intensywny.

W piątek dużo samotnych, pieszych wędrówek , zarówno po długodystansowych szlakach terenowych - Kamila Kielar Zachodnim Wybrzeżem Stanów Zjednoczonych, Agnieszka Dziadek przez Appalachy, Monika Picz przez Góry Skaliste, Łukasz Supergan przez Alpy - jak i po bezdrożach: Grzegorz Dzik przez Skandynawię, Maciej Besta przez Góry Byrranga. Ponadto bardzo oryginalne przedsięwzięcia z pogranicza podróży, reportażu i etnografii (projekt #Za drzwiami, czyli Polska pod jednym adresem oraz wyprawa Magdaleny Konik we wschodni Kaukaz, by nauczyć się pasterskiego życia) oraz wyprawa dookoła świata jednoosobowym... samolotem .

W sobotę od rana jak zwykle seria prezentacji żeglarskich (dwa trawersy Atlantyku oraz rejsy polarne), a potem m.in. samotny marsz zimą przez Alaskę i Jukon trasą wyścigów psich zaprzęgów (Michał Kiełbasiński), niesamowita podróż przez Amerykę samochodem terenowym laureatów Nagrody im. Andrzeja Zawady sprzed dwóch lat, na co dzień poruszających się na wózkach inwalidzkich (Michał Woroch i Maciej Kamiński), zaskakująco dużo Grenlandii (wspinaczkowo, pieszo i kajakiem), góry (m.in. trawers Everestu przez Janusza Adamskiego) oraz jaskinie , a także stali bywalcy, którzy po otrzymaniu w Gdyni nagród bynajmniej nie osiedli na laurach: Olek Doba, który po raz trzeci samotnie przepłynął kajakiem Atlantyk (!), i Piotr Strzeżysz.

A co z okazji jubileuszu? Podróż. Rzecz jasna – sentymentalna. W niedzielne popołudnie mini przegląd prelekcji, zarejestrowanych w Gdyni w ubiegłych latach, które nie tyle przeszły do historii imprezy, co ją tworzyły.