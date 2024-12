Koniec z płaceniem za drogi bagaż? Podróżnik przetestował nową usługę

Droga paczki z Poznania do Barcelony

- Paczkę nadałem 3 grudnia br. o godz. 22. Już 4 grudnia została przekazana dalej. 6 grudnia znalazła się we Francji. 7 grudnia wyruszyła do Hiszpanii, a 10 była gotowa do odbioru - zrelacjonował mężczyzna. Paczka dotarła więc z Poznania do Barcelony w tydzień (dokładnie 6 dni 16 godzin i 16 minut) dodatkowo żaden z przedmiotów znajdujących się w środku, nawet szklane kubki, nie został uszkodzony.