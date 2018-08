Korea Północna chce przyciągnąć turystów. W kraju Kima powstaje nadmorski kurort

Przywódca Korei Północnej, Kim Dzong Un, pragnie stworzyć nie tylko supermocarstwo, ale także turystyczny raj, przyciągający urlopowiczów z różnych zakątków świata. Właśnie trwa budowa ogromnego kurortu nad morzem.

Ambitnym planem dyktatora objęto 365 tys. miasto Wonsan, położone na wschodnim wybrzeżu, nad Morzem Japońskim. Zanim przystąpiono do prac, północnokoreański przywódca wysłał swoich podwładnych w miesięczną podróż do Hiszpanii, by osobiście sprawdzili ofertę turystyczną tego kraju.