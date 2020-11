Koronawirus. Korea Północna odnotowuje coraz więcej "podejrzanych przypadków"

Początek epidemii koronawirusa w Korei Północnej?

Wielka parada w Pjongjangu mogła przyczynić się do niekontrolowanego rozprzestrzeniania się epidemii w Korei Północnej, przede wszystkim w stolicy. Można to wywnioskować z danych opublikowanych przez rząd tego kraju oraz Światową Organizację Zdrowia. Liczba osób przebadanych, wysłanych na kwarantannę i "podejrzanych" gwałtownie wzrosła.

Oficjalnie zrobiono dotychczas ponad 10 tys. testów na obecność koronawirusa. Wynik: zero pozytywnych przypadków. 32 tys. osób skierowano na przymusową kwarantannę. Jednak koreańskie władze nie tłumaczą określenia "podejrzane przypadki". Nazwano tak grupę ponad 5 tys. osób, w której znajduje się 8 obcokrajowców. Przypuszcza się, że są to osoby zarażone, do czego Korea Północna nie chce się oficjalnie przyznać. Zamiast tego szuka się powodów, dla których można zatrzymać mieszkańców w domach.