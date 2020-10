Koronawirus. Nowe obostrzenia. Cała Polska w czerwonej strefie

Koronawirus - restauracje i bary zamknięte

Koronawirus - od soboty 24 października cała Polska w czerwonej strefie

Od jutra, tj. 24 października całą Polskę obowiązują obostrzenia strefy czerwonej. Oznacza to obowiązek noszenia maseczek w przestrzeni publicznej, limity w sklepach do 5 osób na kasę w przypadku sklepów o powierzchni do 100 mkw oraz 1 osoba na 15 mkw w sklepach powyżej 100 mkw.