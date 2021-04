Koronawirus w Polsce. "Powinniśmy rozpocząć dyskusję na temat paszportu covidowego"

Paszport szczepionkowy to temat, który coraz częściej pojawia się w debacie publicznej. Co myślą o nim w Polsce? "Powinniśmy rozpocząć dyskusję na temat paszportu covidowego, bo jest to temat bardzo złożony. Na przykład w przypadku osób, które nie mogą się zaszczepić, należałoby rozważyć odpowiedni ekwiwalent takiego dokumentu" – wskazał w rozmowie z PAP dr Michał Sutkowski.

Temat paszportów szczepionkowych wciąż budzi niemałe kontrowersje Źródło: Getty Images