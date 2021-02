Kraków. Na ścieżkach będą rozsypywane fusy z kawy

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie szuka alternatywnych sposobów zabezpieczania oblodzonych alejek w parkach. Ścieżki najczęściej posypuje się solą i piachem, jednak czy istnieje tani i bezpieczny zamiennik? W ocenie urzędników mogą nim być fusy z kawy. Teraz trwa zbieranie materiału, aby zamiast do śmietnika, trafił na parkowe trasy.

Pomysł dotarł do Krakowa ze Lwowa

Warto dodać, że także we Lwowie to pilotażowa akcja. Tamtejsi urzędnicy, póki co, nie planują posypywać fusami chodników lub ulic, tylko ścieżki i aleje w parkach. Po kilku tygodniach przeanalizują, czy fusy rzeczywiście dobrze chronią przed poślizgnięciem się i jaki mają wpływ na roślinność. Pierwszego dnia akcji fusami posypano trasę o łącznej długości 200 metrów.