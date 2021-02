Żółty śnieg w górach. Pył znad Sahary dotarł do Polski

Na południe Polski dotarła chmura piasku znad Sahary. To zjawisko sprawiło, że śnieg w górach był żółty. W mediach społecznościowych można było zobaczyć masę zdjęć ze szlaków, ale nie tylko. Mieszkańcy południa Polski i turyści wstawiali też zdjęcia z myjni samochodowych, bo maski mieli nie w zwyczajnym błocie pośniegowym, a żółtym pyle.

Żółty śnieg w Polsce

Zdjęcie żółtego śniegu umieściło na swoim profilu na Facebooku m.in. schronisko Pięć Stawów. "Dziwne to zdjęcie prawda?! W niedzielny poranek piasek z Sahary robi nam klimat nie mamy go tak dużo jak w Alpach, ale jest!". Autorzy posta przypomnieli też, by nigdy nie jeść żółtego śniegu.