Kraków zmieni się nie do poznania. Weszły w życie przepisy o Parku Kulturowym

Zakaz rozdawania ulotek o ofercie klubów erotycznych i sprzedaży góralskich ciupag i szalików klubów piłkarskich na ruchomych stoiskach z pamiątkami. Zmienione przepisy o Parku Kulturowym Stare Miasto od dziś zaczynają obowiązywać w Krakowie.

Ale to nie koniec. Zgodnie z nową uchwałą, na Starym Mieście nie można używać np. wyświetlaczy LCD i LED, neonów i laserów do lepszego wyeksponowania witryn czy lokali. Te obostrzenia nie dotyczą wydarzeń kulturalnych. Restauracje czy puby nie mogą też zaklejać witryn, żeby nie zasłaniać historycznych wnętrz.

Po co to wszystko? Jak informuje miasto, nowe zakazy i ograniczenia mają pomóc w zapewnieniu większej ochrony krajobrazu zabytkowego centrum Krakowa , które zostało uznane za pomnik historii i jest wpisane na listę UNESCO.

Jak informuje portal Tur-info.pl, przedstawiciele branży ostrzegają, że oznacza to iż, autokary i pojazdy świadczące usługi przewozu osób nie będą mogły wjechać w obręb drugiej obwodnicy. Transfer turystów z drugiej obwodnicy do hoteli w pobliżu Parku Kulturowego będzie mógł odbywać się wyłącznie taksówkami lub zaprzęgami konnymi i meleksami, które mają stosowne zezwolenie. A to z kolei oznacza tłumy ludzi w niewielkich pojazdach i gigantyczne korki.