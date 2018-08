Kreta w 12 lub 14 dni. Zaplanuj podroż

Kreta jest tańsza niż myślisz! W tym roku pozwól sobie na porządny urlop i poleć do słonecznej Grecji na dłużej. Za 12 lub 14 dni na Krecie zapłacisz podobnie, jak za tygodniowe wakacje. Kreta z gorącym klimatem i pyszną kuchnią zaprasza.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Przepiękna laguna Elafonisi znajduje się na południowym-zachodzie Krety (Archiwum prywatne, Fot: Agnieszka Krasa)

Oblaną ciepłymi wodami Morza Śródziemnego Kretę uwielbiają wszyscy podróżnicy, którzy chętnie tam wracają. Jednym z dowodów na popularność tego kierunku turystycznego może być bardzo duża ilość wycieczek na Kretę. Przekonajmy się wspólnie, na czym polega fenomen tej gorącej wyspy na południu Grecji. I pamiętajmy, że koza ma na Krecie zawsze pierwszeństwo, bo najlepsza feta powstaje właśnie z jej mleka.

Kreta – kiedy jechać?

Doskonały wprost sezon na Kretę to okres od maja do października. Na wyspie nie zmarzniemy wówczas nawet nocami. Szczyt sezonu turystycznego będzie niestety najdroższy i najbardziej tłoczny, ale śródziemnomorski klimat z prawie 40-stopniowymi upałami najbardziej koresponduje z potrzebami słońcolubnej części przyjezdnych. We wrześniu albo wiosną możemy z kolei trafić na ciekawe zjawisko atmosferyczne związane z układem niskiego ciśnienia, czyli gorący i suchy wiatr znad Sahary, zwany sirocco. Zazwyczaj porywy wiatru niosą ze sobą pustynny pył i piach, warto więc zaopatrzyć się w chustę.

Archiwum prywatne Podziel się

Tydzień na Krecie może wydawać się zbyt małą liczbą dni na zobaczenie najciekawszych zakątków greckiej wyspy. Zdecydowanie polecamy dłuższe pobyty, np. 12 lub 14-dniowe, których jest mnóstwo w ofertach biur podróży. A ceny są bardzo atrakcyjne, także z przelotami. Do wyboru mamy opcje bez wyżywienia, z samymi śniadaniami, dwoma posiłkami dziennie albo niezwykle komfortową i lubianą formułę all inclusive.

Podróż na Kretę

Lot bezpośredni z lotniska Chopina w Warszawie do Chanii w zachodniej części Krety trwa ok. 3,5 godziny. Na wyspie jest też drugie lotnisko w Heraklionie, na wschodniej części północnego wybrzeża. Najlepiej wybierać właśnie oferty z przelotami i transferami, a na miejscu decydować się na wycieczki fakultatywne bądź wynająć samochód lub skuter w jednej z wypożyczalni.

Archiwum prywatne Podziel się

Planowanie podróży z dokładnością do połowy każdego dnia nie jest najlepszym rozwiązaniem w Grecji. Harmonogram mogą popsuć nam strajki pracowników któregoś z sektorów lub wyjątkowo gorący dzień, kiedy będziemy mieli ochotę jedynie sączyć zimne drinki na pięknej kreteńskiej plaży. Wycieczki róbmy sobie co drugi dzień, a w międzyczasie plażujmy, pływajmy w ciepłym morzu, uprawiajmy sporty wodne i cieszmy się atmosferą tawern i kafejek na wybrzeżu z widokiem na zatokę bądź otwarte morze. Wszak wakacje są po to, żeby efektywnie odpocząć i naładować baterie na resztę roku oraz nadchodzące chłodne miesiące w Polsce.

Plażowe atrakcje na Krecie

Kos czy Rodos chowają się przy ogromnej Krecie, kolebce południowoeuropejskiej cywilizacji z dużą ilością bajecznych plaż. Każde z kreteńskich wybrzeży dysponuje pocztówkowymi wręcz obiektami tego typu. Część plaż na Krecie jest piaszczysta, część żwirowa, a na niektórych praktycznie nie da się poruszać bez obuwia ochronnego na ostre kamyki. Zależnie od miejsca, w którym wykupiliśmy zakwaterowanie, możemy wybierać spośród wycieczek w następujące plażowe zakątki Krety:

Elafonisi – najsłynniejsza plaża z różowym piaskiem, usytuowana na zachodzie wyspy w części oddzielonej od lądu malowniczą zatoką. Sam dojazd krętymi i stromymi drogami jest atrakcją samą w sobie, a po drodze zobaczymy jaskinię Św. Zofii z ikonami w skale.

Zatoka Balos, którą napotkamy, jadąc wzdłuż wybrzeża w kierunku północnym od Elafonisi. Jedynie kilka km dalej znajdziemy wysepkę Gramvousa z ruinami twierdzy z dość stromym, kamienistym podejściem oraz wrakiem statku na mieliźnie.

Preveli na południu Krety, otoczona klifami. Trudy zejścia w dół sporą ilością stopni rekompensują zapierające dech w piersiach widoki na ciągnące się po horyzont spokojne morze.

Malia na wschód od Heraklionu. Plaża nie jest dzika, ale za to hotelowe wybrzeże obfituje w dobrą infrastrukturę. Osoby poszukujące spokoju powinny wybrać się na niedaleką plażę Potamos, bardzo ładną i piaszczystą.

Wai na cyplu na wschodzie wyspy, do złudzenia przypominająca Karaiby, a otoczoną największym na kontynencie lasem palmowym.

Co robić na Krecie? Rejsy po morzu!

W trakcie pobytu na największej wyspie Morza Śródziemnego nie wypada nie skorzystać z okazji do odbycia co najmniej jednego rejsu po otwartym morzu. Na najpiękniejsze plaże Krety organizowane są wyprawy promami i jachtami, niekiedy ze specjalnymi przystankami na nurkowanie, pływanie czy wędkowanie. Poza tym warto wybrać ten rodzaj transportu na plaże, do których zejście w dół może być problematyczne dla rodzin z małymi dziećmi bądź dla osób z trudnościami ze swobodnym poruszaniem się przy większych dystansach.

Archiwum prywatne Podziel się

Kutrem rybackim wybierzemy się przykładowo na wysepkę Spinalonga z twierdzą o militarnym charakterze, dawnej kolonii trędowatych. Na południu Krety znajduje się słodkowodne jezioro Wulismeni, w którym według legendy kąpała się Atena. Na północnym wybrzeżu można skorzystać z rejsu łódką w malownicze okolice miasteczka Sissi z klifami, jaskiniami i cudownymi widokami na zatokę z przezroczystą wodą z pływającymi rybkami.

Ciekawe miejsca na Krecie

Co warto zobaczyć na Krecie? Na całodniowe wycieczki polecamy na Krecie następujące zakątki:

Chania – była stolica Krety, dysponuje portem weneckim, promenadą, imponującym starym miastem z labiryntem uliczek, zabytkowymi kamienicami, licznymi muzeami, Loggią Wenecką, galerią sztuki, ciekawą halą targową, parkiem miejskim.

Heraklion – z murami obronnymi przy porcie z twierdzą Kules, cerkwiami, ratuszem, fontanną Morosiniego, grobem autora ”Greka Zorby”, czyli Nikosa Kazantzakisa, najnowocześniejszym europejskim akwarium Cretaquarium z setką punktów obserwacyjnych, a także słynnym Muzeum Archeologicznym.

Pałac w Knossos , nieopodal Heraklionu. Legendarny labirynt Minotaura, zachowany w postaci ruin, to filar kultury minojskiej, odsłonięty przypadkowo po ulewach pod koniec XIX w. Budowla została częściowo odtworzona.

, nieopodal Heraklionu. Legendarny labirynt Minotaura, zachowany w postaci ruin, to filar kultury minojskiej, odsłonięty przypadkowo po ulewach pod koniec XIX w. Budowla została częściowo odtworzona. Jaskinia Skotino, kilkanaście km na wschód od Heraklionu, usytuowana na wzgórzu. Największa i jedna z najbardziej imponujących kreteńskich grot (160 m głębokości) nazywana jest również Agia Paraskevi i charakteryzuje się licznymi stalaktytami oraz stalagmitami. Była zamieszkiwana już 5 tys. lat temu.

Grota Zeusa (Dikteon Andron) w Psychro na terenie masywu górskiego Dikte. W miejscu narodzin kreteńskiego Zeusa znajdziemy staw, położony na maksymalnej głębokości jaskini, wynoszącej 70 m.

(Dikteon Andron) w Psychro na terenie masywu górskiego Dikte. W miejscu narodzin kreteńskiego Zeusa znajdziemy staw, położony na maksymalnej głębokości jaskini, wynoszącej 70 m. Stanowiska archeologiczne w Malii z ruinami starożytnego pałacu z okolicznym zespołem urbanistycznym.

Będąc na Krecie, koniecznie trzeba zajrzeć także do wschodniego kurortu Agios Nikolaos z nieco oddaloną na północ plażą w Elunda, pałacu w Zakros, do którego dotrzeć można wąwozem o przerażającej nazwie Dolina Umarłych czy do fortyfikowanego klasztoru Moni Toplou z malowidłami oraz prawosławnymi ikonami. Na Krecie nie brak również parków wodnych dla najmłodszych i okazji do spędzenia czasu na typowym wieczorku greckim z regionalną muzyką i potrawami. W większych miastach kupimy ubrania i dodatki od znanych projektantów, a w produkty z okolicy zaopatrzymy się praktycznie wszędzie.

Ceny są aktualne na dzień publikacji.