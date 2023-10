Kultowa toaleta znów czynna. "Jest tak jakby luksusowo"

W sobotę 21 października br. TPN oficjalnie odradził wszelkich wyjść w góry. "W Tatrach panują bardzo trudne warunki do uprawiania turystyki. Silny i porywisty wiat halny utrudnia poruszanie się, a na szlaki mogą spadać gałęzie i drzewa, co stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia" - brzmiał komunikat Tatrzańskiego Parku Narodowego. Z powodu halnego zostały wstrzymane przewozy konne na szlaku do Morskiego Oka, a kolejka linowa na Kasprowy Wierch przestała kursować. Dodatkowo przez takie warunki pogodowe słynna słowacka toaleta, znajdująca się nieopodal Chaty pod Rysami, czyli na wysokości powyżej 2200 m n.p.m. została zniszczona.