Kwarantanna po powrocie do Polski. "Te obostrzenia rujnują ludziom życie"

Zgodnie z nowym rozporządzeniem , obowiązkowej 10-dniowej izolacji podlegać będą wszystkie osoby, które w dniach od 28 grudnia do 17 stycznia przyjadą do Polski transportem zorganizowanym. Chodzi o wszelkie środki transportu zbiorowego, takie jak: statki, samoloty pasażerskie oraz autokary i pociągi.

Kwarantanna dla przyjeżdżających do Polski - liczne wątpliwości

Nowe obostrzenia związane z powrotem do kraju wzbudziły wiele wątpliwości. Skontaktowaliśmy się z Ministerstwem Zdrowia, by dopytać o szczegóły w tej sprawie, jednak nie otrzymaliśmy konkretnej odpowiedzi.

- W imieniu Rzecznika Prasowego informuję, że trwają prace nad projektem rozporządzenia Rady Ministrów, które zacznie obowiązywać od 28 grudnia br. Po zakończeniu prac nad ww. projektem zostanie on przekazany do konsultacji publicznych - mówiła w rozmowie z WP Justyna Maletka z Biura Komunikacji Ministerstwa Zdrowia.

Więcej szczegółów nie przekazał nam także Główny Inspektorat Sanitarny. Wygląda na to, że nie poznamy ich do czasu opublikowania rozporządzenia w sprawie nowych obostrzeń.

- Nie znamy jeszcze treści rozporządzenia, ale z tego co mówił pan minister Niedzielski, wynika, że kwarantanna ma dotyczyć wszystkich podróżujących środkami transportu zbiorowego - mówi w rozmowie z WP Jan Bondar, rzecznik GIS. - O przyznaniu kwarantanny będzie decydować Straż Graniczna, która ma dostęp do systemu elektronicznego. Czy w rozporządzeniu znajdą się także loty czarterowe? Tego nie wiem, bo nie ma jeszcze przepisów - mówi nam.

Kwarantanna dla przyjeżdżających do Polski - co z lotami czarterowymi?

Czy biura podróży zmienią coś w rozkładzie wylotów? - Nie chcielibyśmy. Czekamy jeszcze na szczegóły rozporządzenia - powiedział nam Maciej Szczechura z Rainbow Tours. Wczoraj jednak Ministerstwo Zdrowia, wywołane do odpowiedzi przez Patryka Słowika na Twitterze potwierdziło, że kwarantanna będzie obowiązywała także osoby wracające do Polski czarterami.

Kwarantanna dla przyjeżdżających do Polski - nie opłaca się wyjeżdżać

Część osób planujących powrót do domu przed sylwestrem wierzy, że od nowych obostrzeń będą pewne wyjątki. Wielu jednak zwątpiło już w jakiekolwiek szanse na podróż przed nowym rokiem. Tym bardziej, jeśli do odbycia miałyby być aż dwie kwarantanny.

- 27 grudnia chciałam lecieć do Włoch. Miałam zaplanowaną cudowną trasę, ale wygląda na to, że urlop spędzę, siedząc, jak w więzieniu - mówi nam Ewa Świątecka z Pucka. - Wybierając się w podróż, musiałabym odbyć dwie kwarantanny. Najpierw jedną na miejscu, a potem drugą po powrocie do Polski. To jest jakiś absurd. Te obostrzenia rujnują ludziom życie - opowiada.