Last minute z all inclusive listopad i grudzień. Tylko dobrze oceniane hotele

Skorzystaj ze słonecznych dni jeszcze w tym roku. Wcale nie musisz wydawać fortuny, a jeśli jeszcze nie wykorzystałeś przysługującego Ci urlopu, teraz pojawiają się dobre oferty last minute w formule all inclusive w świetnie ocenianych hotelach.

Topowym kierunkiem ze świetną jakością usług, wspaniałymi warunkami krajobrazowymi i przystępnymi cenami jest Turcja

Turcja na wakacje na koniec sezonu

Przełom listopada i grudnia to ostatni dzwonek dla plażowiczów i miłośników morskich kąpieli, aby wybrać się na wakacje do Turcji, tegorocznym hicie dla osób z ograniczonym budżetem. Najcieplejszym regionem w kraju jest Riwiera Turecka, usytuowana na południowo-zachodnim wybrzeżu Turcji we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego. Z Polski dostaniemy się na miejsce lotem bezpośrednim, a zorganizowany transport do miejsca zakwaterowania jest sprawny, co pozwoli nam zaoszczędzić mnóstwo czasu i po przylocie już o nic się nie martwić.



W najbardziej znanym i najpopularniejszym kurorcie turystycznym, czyli portowym mieście Antalya, wprost roi się od świetnych ofert wyjazdów z komfortową formułą all inclusive i zakwaterowaniem bezpośrednio przy piaszczystych plażach. Zaskoczą nas niskie ceny, a standard pobytu i usług w obiektach w pierwszej linii brzegowej jest bardzo dobry. Dominują hotele 4- i 5-gwiazdkowe – opinie o nich można od razu sprawdzić na stronach poszczególnych biur podróży.

Tunezja – all inclusive jesienią

Okres pierwszych przymrozków w Europie oznacza, że możemy już szukać wyjazdów w cieplejsze kraje. Sporo słońca złapiemy wciąż w Tunezji, w której w listopadzie doświadczymy 8 godzin pełnego nasłonecznienia na dobę, 21 st. C w ciągu dnia, 11 st. C w nocy, a wykąpiemy się w Morzu Śródziemnym nagrzanym po długim lecie do temperatury 18 st. C. W grudniu powietrze ochładza się o kilka kresek.



Na wschodnim wybrzeżu kraju popularnym kierunkiem turystycznym jest uwielbiana przez przyjezdnych Djerba, gdzie zderzają się dwa światy. Pustynny krajobraz stosunkowo płaskiego wnętrza wyspy, na której kręcono ”Gwiezdne wojny”, płynnie przechodzi w kilometry szerokich plaż. Infrastruktura rozwija się tutaj coraz lepiej, o bezpieczeństwo nie musimy się martwić, a katolicy mają swobodę wyznaniową. Na kontynentalną część Afryki z Djerby dostaniemy się wąską groblą. Architektura na wyspie to ruiny fenickie, meczety charydżyckie i ibadyckie oraz pozostałości imperium osmańskiego.

A może Cypr?

Wschodnia część basenu Morza Śródziemnego to w dalszym ciągu pewna pogoda późną jesienią. Jeśli wyruszymy w podróż jeszcze w listopadzie, na miejscu czekają na nas doskonale warunki do rozkoszowania się słońcem i kąpielami w wodzie o temperaturze 20 st. C. Powietrze jest przyjemne – w ciągu dnia wygrzejemy się przed zimą w 22 st. C, nocą przydadzą się już natomiast cieplejsze okrycia i zakryte buty. W grudniu będzie przeciętnie o 3 kreski chłodniej. Najmłodsi będą zadowoleni z hotelowych udogodnień i atrakcji, dla starszych baza noclegowa na Cyprze przygotowała szeroką ofertę rekreacyjną ze świetną infrastrukturą. Polecamy hotele 5-gwiazdkowe z własnymi plażami położone w pierwszej linii brzegowej.



Koniec listopada i początek grudnia to idealny moment na skorzystanie ze świetnych promocji wakacji na Cyprze. Ceny wycieczek spadają nawet o połowę, a koszty obejmują przeloty, transfery oraz zakwaterowanie bezpośrednio przy czystej plaży z wyżywieniem w formule all inclusive.

Kenia – egzotyka jesienią

Kenia stanowi nieco bardziej egzotyczny kierunek turystyczny, jednak coraz bardziej dostępny cenowo z naszego kraju. We wschodniej części Afryki szczególnie wyróżniają się Wybrzeże Malindi z Malindi i Watamu oraz Wybrzeże Mombasy z Mombasą, Diani, Nyali i Shanzu Beach. Baza noclegowa skupia się właśnie tam, tuż nad brzegiem Oceanu Indyjskiego. Najlepiej oceniane hotele to przede wszystkim resorty z chatkami lub domkami w rozległych, zielonych ogrodach tropikalnych z kompleksami basenów, a z okien widzimy malownicze wybrzeże z białym piaskiem. Czekają na nas iście pocztówkowe krajobrazy jednej z najpiękniejszych plaż na świecie – Diani Beach, otoczonej bajecznymi lagunami i powiewającymi na wietrze palmami kokosowymi. A na miejscu możliwość spróbowania swoich sił w sportach wodnych oraz obcowania z egzotycznymi gatunkami zwierząt wśród dzikiej przyrody.



Do Republiki Kenii wybieramy się zazwyczaj z lotniska Chopina w Warszawie. Jeszcze w tym roku w ciągu dnia doświadczymy przeszło 30 st. C, 23 st. C nocą, a woda w oceanie zaskoczy nas podczas kąpieli i nurkowania 27 kreskami.

