Latarnicy poszukiwani. Chętni zgłaszają się z całego świata

Burmistrz kalifornijskiego miasta Richmond poszukuje dwóch osób, które podejmą się pracy w latarni morskiej na niewielkiej wyspie East Brother. Proponowane wynagrodzenie robi wrażenie.

Lubisz spokój i szum fal? Ta oferta pracy powinna cię zainteresować. Chodzi o stanowisko latarnika na East Brother Island Light. Jednak jeśli nie potrafisz obsługiwać latarni - nic straconego. Okazuje się, że od lat 60. XX w. jest ona w pełni zautomatyzowana. Współcześni latarnicy będą więc obsługiwać nie latarnię, a turystów odwiedzających wyspę oraz korzystających z pensjonatu, który powstał w zabytkowym domu latarnika (łącznie 5 pokoi). Do obowiązków nowo zatrudnionych osób będzie też należeć prowadzenie niewielkiego sklepiku i gotowanie. Obiekt słynie z niezwykłego dania śniadaniowego - sufletu z francuskich tostów (French Toast Soufflé).

Proponowane wynagrodzenie robi wrażenie. Dla dwóch osób przewidziano wypłatę w wysokości 130 tys. dol. rocznie, czyli ok. 485 tys. zł. Kandydaci powinni mieć doświadczenie w obsłudze klienta oraz w żeglarstwie. Poza tym mile widziane są umiejętności, które przydadzą się w prowadzeniu pensjonatu, jak naprawa drobnych usterek. Ponadto pracodawca chciałby, by nowi "opiekunowie" latarni byli otwarci i weseli, tak by goście czuli się "jak w domu".