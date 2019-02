Lekcja anatomii czy bezczeszczenie zwłok? Kontrowersyjna wystawa znów w Polsce

Chwalą ją największe światowe sławy, krytykują konserwatywne środowiska. Wystawa Body Worlds & The Cycle of Life jest znów pokazywana w Polsce. Aktualnie można ją zobaczyć w Warszawie, a niebawem po raz drugi pojawi się w stolicy Pomorza.

Cichutka fabryka

– Kiedy po raz pierwszy zetknąłem się z tymi eksponatami i zobaczyłem, jak funkcjonuje nasze ciało, zdałem sobie sprawę, że wyobrażałem je sobie zupełnie inaczej niż pokazywano nam na lekcjach biologii. Tak naprawdę tylko lekarze mają wgląd we wnętrze ciała, a dobrze byłoby, gdybyśmy my także mieli świadomość, jak ono wygląda w środku. Podczas tej wystawy mogłem zobaczyć, jak funkcjonuje ludzki organizm – mówi w rozmowie z WP pan Piotr, który miał okazję podziwiać ekspozycję w Berlinie.

Do tej pory wystawę obejrzało ponad 48 mln osób w Europie, Azji, Afryce Południowej i Ameryce. Brytyjski aktor Gary Oldman napisał: "Nigdy nie wiedziałem, że tak dużo dzieje się wewnątrz ciała ludzkiego – niczym cichutka fabryka". A Jean-Paul Gaultier, francuski projektant mody, skomentował w swoim stylu: "Co za świetna wystawa. Teraz dokładnie wiem, co się ze mną dzieje, kiedy mam kaca".