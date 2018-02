LOT poleci do Skopje i Podgoricy. W ofercie już 12 kierunków na Bałkanach

Od 1 czerwca polski przewoźnik uruchomi pierwsze bezpośrednie rejsy do stolicy Macedonii. Tego samego dnia ruszą regularne rejsy do głównego miasta Czarnogóry. Tym samym LOT oferuje swoim pasażerom już 12 kierunków na Bałkanach.

Czarnogóra z roku na rok zyskuje na popularności wśród Polaków (Shutterstock.com)

Przewoźnik konsekwentnie rozwija ofertę na południu Europy. Częstotliwość obu nowych bałkańskich połączeń będzie taka sama: sześć razy w tygodniu. Rejsy do Skopje w Macedonii mają odbywać się codziennie oprócz niedziel. Z kolei do Podgoricy w Czarnogórze będzie można wybrać się każdego dnia w tygodniu oprócz środy.

W przypadku obu połączeń do dyspozycji pasażerów będą samoloty Embraer 170 i 175. To oznacza, że na pokładzie pasażerowie dostaną do dyspozycji od 70 do 82 foteli w trzech klasach: ekonomicznej, ekonomicznej premium i biznes.

- Skopje w Macedonii to zupełnie nowy kierunek w siatce LOT. Ten kraj z roku na rok zyskuje na popularności wśród turystów, urzekając m.in. regionalną kuchnią i różnorodnością kulturową. Stanowi też świetną bazę wypadową do sąsiednich krajów: Grecji, Bułgarii i Albanii – mówi Adrian Kubicki, dyrektor komunikacji korporacyjnej LOT-u. – O licznych walorach Podgoricy w Czarnogórze nasi pasażerowie przekonali się już latem ubiegłego roku. W naszej ocenie ten kierunek ma taki potencjał, że zdecydowaliśmy się na powtórkę, ale z dużym wzrostem częstotliwości – dodaje.

Jezioro Ochrydzkie, Macedonia (Shutterstock)

Rozkłady zostały zaplanowane w taki sposób, żeby umożliwić szybkie i wygodne przesadki do Skopje i Podgoricy pasażerom podróżującym przez Warszawę z Polski i licznych portów w regionie. Jednocześnie chodziło to, że zapewnić dostęp do szybkich, transferów na Lotnisku Chopina w drodze z Bałkanów m.in. do portów lotniczych w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Europie Zachodniej, np. w Skandynawii.