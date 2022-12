"Luxtorpeda" znowu na polskich torach. Zawiezie turystów do Zakopanego

Pociąg do słowackiego Popradu

Poza "Luxtorpedą" do Zakopanego, Koleje Małopolskie z myślą o turystach uruchomiły też pociąg do naszych południowych sąsiadów. Transgraniczne weekendowe połączenie kolejowe między Muszyną a stacją Poprad Tatry w Słowacji kursuje we wszystkie soboty i niedziele - do 26 lutego.