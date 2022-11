Lwy uciekły z wybiegu. Na terenie zoo byli ludzie. "Najgorszy koszmar"

Koszmar turystów w Sydney: "Zginęlibyśmy"

- Włączył się alarm i zbiegli dozorcy zoo, krzycząc "kod jeden, kod jeden, wszyscy wyjdźcie z namiotów" – powiedział Perri Guardian Australia. - Musieliśmy zostawić nasze rzeczy i zabrali nas w bezpieczne miejsce. W pierwszej chwili myśleliliśmy, że to ćwiczenia, dopóki nie usłyszeliśmy jak pracownicy obsługi rozmawiają między sobą, że lwy uciekły. To było dość szokujące – wyobraźcie sobie stawanie w obliczu lwa – to był nasz najgorszy koszmar. Co by się stało, gdyby ten lew do nas przyszedł? Zginęlibyśmy - dodał.