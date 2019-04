Majówka i Wielkanoc. Zobacz kiedy zaplanować wiosenny odpoczynek

Polacy, którzy wiosną chcą wypocząć za granicą, mogą zaoszczędzić średnio do 26%, rezerwując loty tydzień przed weekendem majowym. Taniej może być np. w Wielkanoc do Aten. Tańsze są nie tylko bilety ale i ceny noclegów.



Za loty do Rzymu w drugiej połowie kwietnia Polacy zapłacą średnio 534 złote i zaoszczędzą do 35 proc. w porównaniu z pierwszym tygodniem maja. Podobnie kształtują się różnice procentowe w cenach biletów lotniczych w tych terminach do innych europejskich miast: Polacy zaoszczędzą do 27 proc. na lotach do Barcelony, do 29% do Paryża i do 36 proc. do Mediolanu. Miłośnicy Grecji mogą natomiast na Wielkanoc upolować największe okazje – loty do Aten pod koniec kwietnia kosztują średnio 379 złotych, a na majówkę ich ceny wzrastają do średnio 823 złotych.