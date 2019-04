Majówka po sąsiedzku, czyli 5 atrakcji, które znajdziemy tuż za polską granicą

W poszukiwaniu atrakcyjnych destynacji, w których warto spędzić majowy weekend, nie musimy szukać daleko i rezerwować miejsc w samolocie. Przeciwnie. Tuż za naszą granicą, dosłownie w odległości godziny jazdy samochodem, znajdziemy wiele fantastycznych i wartych odkrycia miejsc.

Prawie jak Szwajcaria

Po niemieckiej części "Szwajcarii" za największe atrakcje uznawane są most Basteu i twierdza Konigstein. Turyści wędrujący po czeskiej stronie najczęściej zaglądają do Wąwozu Edmunda i podziwiają Bramę Pravčická ‒ największy most skalny w Europie.

Powodów, by poznać ten rejon jest oczywiście znacznie więcej. Malownicze skały, często o fantazyjnych kształtach, tajemnicze kaniony i wąskie tunele. W tym miejscu krajobraz co chwila się zmienia, cały czas budząc jednakowy zachwyt.

Skalne miasta i labirynty

Rodzinne parki rozrywki

Dla wielu osób, zwłaszcza podróżujących z dziećmi, długi weekend to okazja, by wybrać się do oazy rozrywki, gdzie czekają zjeżdżalnie, baseny, rwące rzeki i inne mniej lub bardziej ekstremalne doznania. Nieopodal granicy mamy do wyboru kilka takich miejsc.