Majówkowy wyjazd. 10 najlepszych pomysłów last minute

Ci, którzy zdecydują się wziąć 3 dni wolnego, będą mogli cieszyć się w sumie 9 dniami wolnymi od pracy i szkoły. Skyscanner przygotował ciekawe pomysły dla tych, którzy nie mają jeszcze planu co zrobić z wolnym czasem, ani pomysłu dokąd chcieliby pojechać.

Wśród zebranych propozycji znalazły się również pomysły na 1 lub 2-dniowe wycieczki, jakże przyjazne dla rodzinnego budżetu. (Shutterstock.com)

Spływ kajakowy na Podlasiu

Spływy kajakowe zawsze cieszą najmłodszych, zwłaszcza kiedy kajak można zastąpić tratwą! Ale od początku: szlak Biebrzy, przez niektórych nazywanych Polską Amazonią, urzeka iście pocztówkowymi krajobrazami, głównie za sprawą Biebrzańskiego Parku Narodowego, przez który przebiega. Pasjonaci podglądania życia ptaków poczują się jak w raju – rezerwat jest domem dla około 263 gatunków. Biebrza to rzeka spokojna i niezwykle przyjazna, mierzy około 160 km długości i w większości prowadzi przez łąki i tereny bagienne. Jej głębokość miejscami sięga 5-6 metrów. W bezwietrzną pogodę można się w pełni oddać podziwianiu krajobrazu i leniwie spływać spokojnym nurtem bez nadmiernego wysiłku.

Oprócz kajaków Skyscanner poleca spływy tratwą, ukochane przez najmłodszych uczestników – to doskonały pomysł na rodzinny wypad. Co prawda wymagają one innej techniki “wiosłowania” niż kajaki, jednak ich niekwestionowaną przewagą jest dostosowanie do biwakowania, a także każdej aury pogodowej. Tratwy są zadaszone, dzięki temu skutecznie chronią przed ewentualnym deszczem.

KOSZT:

Wypożyczenie kajaka w przypadku spływu Biebrzą to koszt około 20-25 zł, tratwa jest nieco droższa ze względu na swoje gabaryty i możliwość pomieszczenia kilku osób – zwykle to około 300 zł za dobę, a każda kolejna kosztuje 150 zł. Kajakarze, którzy zdecydują się na najdłuższy wariant trasy mogą skorzystać z opcji noclegowej – najtańszą będzie pole namiotowe – około 15 zł za dobę, nieco droższa to agroturystyka dostępna na szlaku spływu, gdzie za pokój 2-osobowy zapłacimy około 150 zł za dobę.

Zamek w Mosznej

Zamek w Mosznej, w województwie opolskim, to widok zapierający dech w piersiach, nie tylko dla najmłodszych! Pierwsza myśl jaką budzi to Harry Potter i szkoła czarodziei. To perełka architektury, pięknie i ze smakiem odrestaurowana, w której majestatyczne i przestrzenne komnaty urządzone w królewskim stylu czekają na gości. Zamek posiada 99 wież i 365 pomieszczeń, otacza go rozległy park z kilkusetletnimi dębami i lipami. Jedna z legend głosi, że w miejscu, w którym stoi niegdyś swoją siedzibę miał Zakon Templariuszy.

Zamek można nie tylko zwiedzać, można również w nim spać. W swojej bogatej ofercie posiada przepiękne apartamenty i odnowę biologiczną, a także nietuzinkowe atrakcje dla najmłodszych, jak choćby letnia szkoła magii i czarodziejstwa, inspirowana przygodami Harry’ego Pottera, Hermiony Granger i Rona Weasley’a. To trzeba zobaczyć!

Safari z białymi tygrysami

Które dziecko nie marzy, aby choć raz w życiu zobaczyć na żywo dzikie zwierzę, dotąd widziane jedynie na ekranie telewizora bądź komputera? Choć w wielu miastach Polski znajdziemy zoo, to safari zoo w Borysewie w województwie łódzkim jest unikatowe. A to za sprawą rzadkich i egzotycznych gatunków zwierząt, które można podziwiać, pochodzące z aż 5 kontynentów, a wśród nich białe tygrysy bengalskie, białe lwy, pumy, wilki, lemury, bawoły afrykańskie i wiele innych. Niewątpliwą zaletą miejsca są przestronne wybiegi, zapewniające zwierzakom komfort i swobodę.

Dodatkowo, na miejscu czeka przygoda w wodnym świecie i możliwość podziwiania żółwi, fok oraz wielu gatunków ptaków. Z kolei główną atrakcją dla najmłodszych będzie mini zoo, a w nim przejażdżka na kucyku szetlandzkim, a także kózki, owieczki, alpaki, osiołki, króliki i wiele innych. Safari zoo jest czynne już od marca, bilet ulgowy kosztuje 29 zł, a normalny 39 zł. Rodzinne bilety objęte są zniżką i warto z nich skorzystać.

Dokąd na rodzinny piknik?

W parku zdrojowym w Konstancinie istnieje prawdziwy mikroklimat. A wszystko za sprawą tężni solankowych, które w wyniku parowania solanki tworzą klimat podobny do morskiego. Warto je odwiedzić i pooddychać leczniczym powietrzem bogatym w minerały. Na piechurów czekają dwie ścieżki spacerowe: pierwsza “Śladami Stefana Żeromskiego”, prowadząca do willi, w której mieszkał i druga “Do Skolimowa” wzdłuż licznych zabytkowych willi. Taki spacer warto zakończyć leniwym lunchem nad brzegiem rzeki Jeziorki – wszystko w otoczeniu ciszy i zieleni z podmuchem morskiego powietrza z pobliskiej tężni. Otaczająca zieleń wprost zachęca do rozłożenia koca, smakołyków badmintona czy książki przygodowej, idealnej do wspólnego rodzinnego czytania.

Fanom wodnych zabawa i atrakcji Skyscanner poleca skorzystać z lokalnego centrum spa, usytuowanego na przeciwko tężni – na miejscu czeka basen solankowy oraz 3 solankowe jacuzzi, a także łaźnia parowa i sauna - pięknie przeszkolony i podświetlony basen szczególnie urokliwie prezentuje się wieczorem.

Tykocin i wizyta na Zamku

W 2018 roku Podlasie znalazło się na liście topowych kierunków podróży Skyscanner. To idealne miejsce do odkrywania właściwie przez cały rok, a także studnia atrakcji dla dzieci począwszy od zamków i kaszteli zlokalizowanych w regionie, po spływy kajakowe i bezkresne tereny do zabawy w plenerze. Podlasie to istny tygiel kulturowy – będąc tu warto udać się szlakiem tatarskim od Sokółki po Kruszyniany. Ta trasa odbywa się pod hasłem poszukiwania historii Tatarów na tych terenach (muzeum w Sokółce) oraz śladów ich tradycji i obrządków w meczetach i mizarach (tatarskich cmentarzach). Na przykład w Kruszynianach wiek niektórych mogił sięga nawet końca siedemnastego wieku. Szlak liczy sobie niespełna 60 km.

Umożliwia on także spróbowanie tatarskiej kuchni. Kto nie był jeszcze w Tykocinie, zaledwie 30 km od Białegostoku i 2 godziny drogi od Warszawy zdecydowanie powinien się tam udać. To niewielkie, a jakże ważne z perspektywy historycznej miasteczko, jest położone z dala od głównej drogi. Malownicza, niska i drewniana zabudowa tuż nad brzegiem Narwi działa absolutnie hipnotyzująco. Na miejscu czeka piękny renesansowy zamek z XV wieku – jest on odbudowywany przez prywatnego inwestora i miłośnika historii, a koszt renowacji jest wyceniony na około 12 milionów złotych.

W okolicach Tykocina koniecznie warto udać się na spływ kajakowy Narwią. Jeśli chodzi o lokalną kuchnię – Skyscanner rekomenduje restaurację Opowieści z Narwi, która w bardzo przystępnej cenie serwuje lokalne przysmaki jak choćby raki na domowym makaronie, szczupaka na szpinaku czy zupę na opieńkach – istne niebo w gębie i wspaniały klimat wnętrz.

Zamek Książ

Historia Zamku Książ odzwierciedla historię tej części Europy, gdzie mieszały się wpływy polskie, niemieckie i czeskie. Kompleks zamkowy w Książu i pobliski teren jest jednym z największych w Polsce – ustępuje pierwszeństwa jedynie Wawelowi i Malborkowi. Co ciekawe, pod obecną nazwą występuje dopiero od niespełna siedemdziesięciu lat. Budowla robi niesamowite wrażenie z zewnątrz, ale jej stylowe wnętrze ze słynną Salą Maksymiliana, też stanowi prawdziwą estetyczną ucztę dla turystów. Pomysłowe trasy zwiedzania, ekspozycja wałbrzyskiej porcelany, muzeum, hotel, pobliska stadnina koni i Palmiarnia Lubiechowska, której częścią ścian jest materiał pochodzący z wulkanu Etna, tworzą cudownie zróżnicowany charakter tego miejsca.

Wieliczka

Małe miasta w Polsce, które zrobiły największą turystyczną karierę? Na podium na pewno zasługuje Wieliczka! Tutejsza kopalnia soli to ewenement na skalę Europy. Komory z naturalną solną rzeźbą, słynna kaplica św. Kingi, magiczne jeziorka – to wszystko i jeszcze więcej czeka na miejscu! Obiekt otwarty jest od kwietnia do października w godz. 7:30-19:30 i od listopada do marca od 8:00 do 17:00. Koszt trasy turystycznej czy górniczej wynosi 64 zł. W sezonie (majówka, wakacje) cena wzrasta do 69 zł. W ofercie dostępna jest też tężnia solankowa lub pełna wyzwań trasa górnicza. Skyscanner poleca Wieliczkę dla całej rodziny – i dorośli i najmłodsi uczestnicy wyprawy z pewnością będą mieli wiele wrażeń.

Park dzikich zwierząt i leśniczówka Gałczyńskiego - Mazury

Park Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie jest położony na terenie Puszczy Piskiej, w samym sercu Mazur. Lokalizacja parku na śródleśnych łąkach umożliwia zwierzętom bytowanie w warunkach zbliżonych do naturalnych, co ciekawe, większość zwierząt jest oswojonych, dzięki czemu możliwe jest wejście na wybiegi niektórych z nich, karmienie czy głaskanie. Na około 100 hektarach można podziwiać m.in. dzikie ptactwo, żubry, tarpany, daniele, sarny, wilki skandynawskie, łosie, jelenie, żurawie, dziki, sowy, puszczyki, pawie i wiele innych. Zwiedzanie odbywa się w grupie pod okiem przewodnika. Warto nałożyć wygodne buty, ponieważ po drodze pokonuje się drewniane drabinki. Czas zwiedzania to około 1-1,5 godziny.

W promieniu około 15 km od Kadzidłowa znajduje się kilka innych miejsc, do których Skyscanner rekomenduje się udać. Na przykład skryta w lesie, z prywatnym dojściem do jeziora, Leśniczówka Pranie, w której dawniej tworzył Konstanty Ildefons Gałczyński. Miejsce jest tak urokliwe, że niejedna bajka chciałaby się doczekać takiej scenerii. Na miejscu jest muzeum, a także amfiteatr, gdzie odbywają się przedstawienia. Na dzieci czeka moc atrakcji jak choćby warsztaty teatralno–plastyczno–literackie. Tam nie można się nudzić!

Szlak północnego Mazowsza – Wkra

Jeśli szukasz rzeki na rodzinny spływ kajakiem, Wkra wydaje się być dobrym wyborem. Szczególnie popularny jest odcinek z Jońca do Pomiechówka. Trochę szuwarów, dzikie ptactwo, plażowanie na dziko - te wszystkie przyjemności odnajdziesz na tym szlaku i to zaledwie godzinę drogi od Warszawy. TUTAJ Skyscanner opisywał zalety Wkry wraz z innymi propozycjami na jednodniowe wycieczki ze stolicy.

KOSZT

Na Wkrze jest do wyboru kilka tras o różnej długości i stopniu trudności. Każdy z wariantów determinuje cenę. Trasa o długości 10-12 km to koszt około 50-60 zł za kajak dwuosobowy, dłuższe trasy to odpowiednio wyższy wydatek, zwykle rzędu 70-80zł.

Jeziora Wielkopolski – Boszkowo i okolice

Jeziora w Wielkopolsce to świetna propozycja dla tych, którzy chcieliby pokazać dzieciom piękno polskiego krajobrazu, a jednocześnie cieszyć się bliskością wody i jezior, niekoniecznie tych mazurskich. Wielkopolska też ma się czym pochwalić w tym zakresie, m.in. jeziorem Dominickim z piaszczystą plażą i wygodnym dla maluszków zejściem do czystej wody. Jego plusem jest także szybsze nagrzewanie się wody niż w rzece czy w morzu. Wśród okolicznych kwater bez wysiłku można znaleźć te nastawione na rodzinny wypoczynek. W sezonie jak niemal wszędzie jest tutaj gwarno, ale warto pomyśleć o wrześniu, choćby po to, by odwiedzić te strony w celu podreperowania wrażliwych dziecięcych dróg oddechowych i podelektowania się intensywnym zapachem pobliskich sosnowych lasów.