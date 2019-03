Malta – idealna na rodzinne wakacje i imprezowy weekend

Malta to dobry wybór nie tylko latem. Okazuje się, że wyspa jest równie atrakcyjna poza sezonem. Przyjemna temperatura, piękne plaże i klimatyczne restauracje powodują, że warto odwiedzić ten kraj nawet zimą.

Do tego wszystkiego dochodzą bardzo korzystne połączenia lotnicze – na Maltę polecimy nawet za kilkanaście złotych. To również dobra propozycja na niskobudżetowy wyjazd. Na miejscu zaskoczą nas ceny podobne do tych, które znamy z Polski. Za obiad czy popularne atrakcje turystyczne zapłacimy na Malcie dużo mniej niż np. we Włoszech.