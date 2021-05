Męcina. Paralotniarz utknął na drzewie. Nie był w stanie samodzielnie zejść

Niestety, położenie paralotniarza było trudne do określenia, dlatego strażacy musieli najpierw go zlokalizować. Akcji ratunkowej nie ułatwiał także brak drogi dojazdowej do miejsca, w którym mężczyzna utknął na drzewie. Na szczęście nie był ranny, więc sama akcja ratunkowa przebiegła sprawnie. Mężczyznę udało się ściągnąć z drzewa przy pomocy technik alpinistycznych.