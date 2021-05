Międzyzdroje. Mieli tylko poszerzyć plażę. Przy "okazji" zasypali też wejścia

"Zrobimy wszystko, aby te przejścia na plażę udrożnić"

"Nie wiedziałem, że jest taki problem" – powiedział w rozmowie z portalem szczecin.naszemiasto.pl Adam Szczodry, sekretarz miasta Międzyzdroje. "Oczywiście, że zrobimy wszystko, aby te przejścia na plażę udrożnić. Nie może być tak, że one nie nadają się do użytku. Do prac przystąpimy szybko jak tylko się da" – przekazuje Szczodry.