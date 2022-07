Mielno ma problem. Śmieci na plażach przyciągają dziki

Gminne służby utrzymujące porządek w Mielnie usuwają latem z nadmorskich plaż średnio ok. 40 ton odpadów miesięcznie. W lipcu było ich więcej - ok. 50 ton. Turyści narzekają na brud, porozrzucane butelki, plastikowe pudełka po jedzeniu, a nawet zakopane w piachu pieluchy. To z kolei zachęca dziki do przychodzenia na kąpieliska w celu szukania pożywienia.