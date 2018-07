Mundial 2018. Atrakcje rosyjskich miast-gospodarzy

Mistrzostwa świata w piłce nożnej ściągnęły do Rosji miliony miłośników futbolu. Jednak impreza w niedzielę dobiegnie końca, a stworzona na potrzeby mundialu turystyczna infrastruktura zostanie i będzie czekać na kolejnych gości.

Plac Czerwony to wizytówka Moskwy. Rozległy teren otoczony jest najbardziej znanymi budowlami w mieście (Shutterstock.com)

Mówi się, że w Rosji jest wszystko, a nawet jeszcze więcej. By choć trochę ją poznać, trzeba spędzić w tym kraju wiele miesięcy, a może i lat. Podczas krótkiego urlopu z pewnością tego nie dokonamy. Możemy jednak na własne oczy zobaczyć miejsca, które znamy z telewizyjnych transmisji (nie tylko sportowych), literatury czy historii, spróbować tutejszej kuchni i odetchnąć atmosferą tego wielkiego mocarstwa. Podpowiadamy, które miejsca trzeba zobaczyć, odwiedzając miasta, w których rozgrywały się najważniejsze mecze podczas mundialu.

Moskwa - mecz otwarcia i finał

Lista atrakcji i zabytków, które warto zobaczyć w rosyjskiej stolicy jest wyjątkowo długa. Wybór będzie trudny, może nam jednak pomóc dość powszechna opinia, że w Moskwie nie można pomiąć wizyty w dwóch miejscach: na Placu Czerwonym i w tutejszym metrze. Lista z pozoru krótka, ale to tylko złudzenie.

Plac Czerwony to wizytówka Moskwy. Rozległy teren otoczony jest najbardziej znanymi budowlami w mieście. Jedną z nich jest Kreml - imponujący kompleks pałaców, świątyń i muzeów wpisany na listę UNESCO. Jest to także najstarsza część Moskwy i siedziba prezydenta, a wcześniej carów Rosji. Znajdują się dwie bardzo ważne budowle sakralne: Sobór Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny, w którym koronowano carów, oraz Sobór Archangielski, w którym wielu z nich zostało pochowanych. Kreml można podziwiać nie tylko z zewnątrz. Codziennie, poza czwartkiem, od godz. 10:00 do 17:00, jest otwarty dla zwiedzających.

Innym budynkiem, którego będąc na Placu Czerwonym nie można ominąć, jest Cerkiew Wasyla Błogosławionego. Nawet jeśli jej nazwa niewiele nam mówi, tę budowlę znają wszyscy. Wyglądająca jak z czołówki baśni Disneya świątynia jest wizytówką nie tylko Moskwy, ale całej Rosji. Cerkiew o 10 kopułach, różnej wielkości, kształtu i koloru zbudowano w XVI w. na rozkaz cara Iwana Groźnego, który - jak głosi legenda - po zakończeniu prac kazał oślepić wszystkich jej twórców, by już nigdy nie mogli wznieść równie wspaniałej budowli.

Wiele osób podziwia cerkiew wyłącznie z zewnątrz, tymczasem jego wnętrze jest równie niezwykłe co fasada - tworzy go osiem niewielkich cerkwi, z których każda ma własny ołtarz. Będąc na Placu Czerwonym możemy też wejść do mauzoleum Lenina. W marmurowej budowli znajduje się szklany sarkofag, a w nim ciało komunistycznego wodza.

Jeśli czas pozwoli, podczas wizyty w Moskwie warto odwiedzić także "siedem sióstr Stalina", czyli budowle przypominające warszawski Pałac Kultury i Nauki. Miały świadczyć o potędze Związku Radzieckiego. Do atrakcji z pewnością należy też zaliczyć spacer po malowniczym Twerskim Prospekcie, sławnym Starym Arbacie czy Parku Gorkiego. Jeśli chcemy choć przez chwilę obcować z naprawdę wysoką sztuką, udajmy się do Teatru Balszoj.

Bez względu na to, jakie miejsca zdecydujemy się odwiedzić, postarajmy się dotrzeć do nich metrem, które uważane jest za jedną z największych atrakcji Moskwy. Niemal każda z przeszło 150 stacji podziemnej kolejki to osobna historia. Wiele przystanków to małe galerie sztuki z bogato zdobionymi i pięknie dekorowanymi posadzkami, ścianami i sufitami. Obowiązkowa wydaje się wizyta na stacji "Sportiwnaja", gdzie znajduje się Muzeum Moskiewskiego Metra.

Sankt Petersburg - półfinał i mecz o 3. miejsce

Choć jest mniejszy od Moskwy, Petersburg przyciąga więcej turystów niż stolica. W czerwcu goście przyjeżdżają tu z całego świata, by podziwiać słynne białe noce. Jednak bez względu na termin wizyty - z pewnością nikt nie będzie się nudzić w tym pięknym, portowym mieście. Możne je zwiedzać zarówno z lądu, jak i z poziomu wody. Podczas nocnego rejsu dodatkową atrakcją będą pięknie podświetlone mosty, które oczywiście podnoszą się, by przepuszczać płynące statki.

Wytyczając trasy spacerów po mieście, z pewnością warto wybrać za cel Sobór Zmartwychwstania Pańskiego, wzniesiony w miejscu zamachu na cara Aleksandra II.

W trakcie wizyty w Petersburgu koniecznie trzeba zarezerwować czas na wizyty w imponujących rosyjskich pałacach. Do tych najbardziej znanych należy m.in. Carskie Sioło. Ten pałacowo-parkowy kompleks sięga historią aż do czasów Katarzyny I. Jego obecny charakter to jednak dzieło późniejszych władczyń - Elżbiety i Katarzyny II. To właśnie w tym pałacu znajdowała się zaginiona Bursztynowa Komnata. Dziś możemy podziwiać jej rekonstrukcję - stworzoną z okazji trzechsetnej rocznicy założenia miasta.

Nie można też pominąć wizyty w innym wspaniałym zespole pałacowo-ogrodowym - Peterhof, założonym przez cara Piotra I. Kompleks najlepiej odwiedzić latem, kiedy działają tutejsze słynne fontanny, wśród których króluje Wielka Kaskada, z przeszło dwustoma fontannami i wodotryskami, zdobiona pozłacanymi posągami z brązu.

Soczi - ćwierćfinał

Leżące nam Morzem Czerwonym Soczi to najbardziej znany rosyjski kurort. Beztroski relaks w jego pięknej scenerii, warto jednak poprzeplatać bardziej aktywnym wypoczynkiem, jest tu bowiem wiele miejsc wartych odkrycia. W przeciwieństwie do najbardziej znanych rosyjskich miast, Soczi zachwyca nie tyle architekturą, co cudami natury, doskonałymi warunkami do uprawiania sportu i pieszych wycieczek. Z pewnością warto też odwiedzić tutejsze oceanarium i delfinarium. A miłośnicy wodnych szaleństw zachwycą się tutejszymi aquaparkami.

W słynnym tutejszym delfinarium będziemy mogli podziwiać m.in. foki, morsy, delfiny czy białe wieloryby. Niesamowitych wrażeń dostarczy wizyta w Sochi Discovery World Aquarium. Wodospady, mostki i jeziora stanowią piękną scenerię dla gigantycznych akwariów w rekinami, meduzami, konikami morskimi, płaszczaki i wieloma innym morskimi stworzeniami. Otoczony wodą tunel z rafą koralową przez wielu uważany jest za najpiękniejsze miejsce w oceanarium.

Wokół Soczi znajdziemy dziesiątki tras spacerowych, którymi dotrzemy w urokliwe miejsca. Na odkrycie czeka Krasna Polana, będąca podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2014 r. świadkiem wielu sportowych zmagań.

Z północnej dzielnicy Soczi - Nizhnyaya, staruje malownicza 10-kilometrowa trasa, wiodąca wzdłuż wąwozu przez bukowe lasy. Dokąd prowadzi? Do słynnych Agurskich Wodospadów, które choć stosunkowo nieduże (ok. 30 m) tworzą scenerię, której nie sposób zapomnieć.

Samara - ćwierćfinał

Samara wydaje się dość nieoczywistym celem turystycznych wycieczek. Nie słynie z pięknych zabytków, nie zachwyca widokami. Nie znaczy to jednak, że nie warto jej odwiedzić. Przemawia za tym ciekawa historia miasta. Jego mieszkańcy przypominają, że podczas II wojny światowej Stalin wydał dekret o przeniesieniu stolicy właśnie do Samary (wówczas noszącej nazwę Kujbyszew). A że dekretu nigdy oficjalnie nie cofnięto, to właściwie żyją w stolicy.

W Samarze wciąż stoi bunkier Stalina, który w 1991 r. został udostępniony zwiedzającym. Powstał w 1942 r. jako rezerwowa kwatera główna radzieckiego wodza, na wypadek zajęcia Moskwy przez nazistów. Gdy niemieckie wojska faktycznie stanęły u moskiewskich bram, Stalin wydał dekret o przeniesieniu, ale w ostatniej chwili zrezygnował z wyprowadzki i nigdy nie pojawił się w bunkrze. Do Kujbyszewa przeniósł jednak urzędy, ambasady oraz fabryki. Wśród nich najważniejsze były te produkujące samoloty.

Samara to także centrum rosyjskiego przemysłu rakietowego. Tu tworzono maszyny, które startowały w przestworza z kosmodromu Bajkonur, jak rakiety nośne Wostok, z których jednak wyniosła w kosmos Jurija Gagarina.

Za czasów ZSRR Kujbyszew był miastem zamkniętym. Nikt nie mógł do niego wjechać ani go opuścić bez specjalnego pozwolenia. Nawet statki mogły przepływać przez dzisiejszą Samarę tylko po zmroku, by nikt nie mógł rozpoznać jakie zakłady się tu znajdują i co produkują.

Choć w mieście przemysł rakietowy i samolotowy wciąż prężnie działa, Samara jest dziś otwarta nie tylko dla Rosjan, ale także turystów. A jej dawne tajemnice, choć z pewnością nie wszystkie, można odkryć zarówno w bunkrze Stalina, jak i muzeum kosmicznym "Samara Kosmiczeskaja".

Niżny Nowogród - ćwierćfinał

O ile mieszkańcy Samary żartują, że zgodnie z dekretem Stalina to ich miasto jest prawowitą stolicą kraju, o tyle Niżny Nowogród znany jest jako "trzecia stolica" Rosji. Dlaczego trzecia? Ponieważ pierwszą jest Moskwa (serce Rosji), drugą Sankt Petersburg (rosyjska głowa), a Niżny Nowogród - trzecią (portfelem tego wielkiego kraju).

Niżny (bo tak zwą to miasto Rosjanie) słynie przede wszystkim z fabryki Gorkowskij Awtomobilnyj Zawod w skrócie GAZ. To tu konstruowano sławne gaziki. Tu także powstawały i, co ciekawe nadal powstają, luksusowe Czajki i Wołgi.

Ale to nie fabryka jest powodem, dla którego warto choć na kilka godzin wysiąść z kolei transsyberyjskiej na stacji Niżny Nowogród. Ogromne miasto (blisko 1,5 mln. mieszkańców) to doskonałe połączenie nowoczesności i historii. Na uwagę z pewnością zasługuje tutejszy Kreml - dzieło ruskiej architektury z XVI w., którego 11 baszt do dziś budzą zachwyt. Zwiedzając "trzecią stolicę" Rosji, nie można przegapić wspaniałych budowli sakralnych. Do najpiękniejszych należą: cerkiew Uspieńska, cerkiew Narodzenia Pańskiego, cerkiew Smoleńskiej Ikony Matki Bożej czy Sobór Św. Michała Archanioła. A gdzie się wybrać na spacer? Najlepszym adresem w Niżnym jest historyczny teren Fedorovski Embank.

Kazań - ćwierćfinał

Kazań to prawdziwy tygiel kulturowy. W tym przeszło 1000-letnim mieście zamieszkują przedstawiciele ponad 100 narodowości. Blisko 200 tys. osób studiuje tu na trzydziestu uczelniach i wypełnia miasto młodzieńczą energią i witalnością. Czuć ją nie tylko w nowoczesnych dzielnicach, ale także w historycznych murach, których w mieście nie brakuje.

Do tych najpiękniejszych należą mury XVI-wiecznego Kremla Kazańskiego, wpisanego na listę UNESCO, czy Kościoła Objawienia Pańskiego.

Tym, co z pewnością warto odkryć w Kazaniu jest kultura tatarska. W końcu miasto jest stolicą Republiki Tatarskiej, więc odwiedziny w takich miejscach jak stara dzielnica tatarska czy Muzeum Narodowe Tatarstanu wydają się obowiązkowe. Po zwiedzaniu najlepiej wybrać się na Bauman Street - Kazansky Arbat. Ta ulica zawsze tętni życiem. Pomoże nam naładować akumulatory i doda energii na dalsze odkrywanie uroków rosyjskich miast.

