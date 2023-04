Muzeum POLIN w Warszawie. Poznaj 1000-letnią historię Żydów polskich

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN mieści się przy ul. Anielewicza 6 w Warszawie. W 2016 r. otrzymało nagrodę Europejskiego Muzeum Roku. Stanowi ciekawe połączenie tradycyjnego obiektu z centrum kulturalno-edukacyjnym, w którym przedstawiono historię Żydów odnoszącą się nie tylko do dramatycznych wydarzeń podczas II wojny światowej, ale przede wszystkim do ich wkładu w rozwój polskiej kultury, nauki i gospodarki od czasu przybycia pierwszych żydowskich kupców do krainy Mieszka I.