Na co skarżą się pasażerowie pociągów? Opóźnienia to wierzchołek góry lodowej

Jak zauważył pan Robert, problematyczne bywają też miejsca do przewozu rowerów. "Często to masakra" - zauważa. Po zamontowaniu rowerów w wyznaczonym miejscu zdarza się, że blokują one przejście lub uniemożliwiają skorzystanie z toalety. Co więcej, często wieszaki na rowery zintegrowane są z siedzeniami, a to prowadzi do konfliktów z innymi pasażerami.