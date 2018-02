Na Islandii obudził się groźny wulkan. Skutki erupcji mogą być katastrofalne

Po 290 latach uśpienia przebudził się Öraefajökull, jeden z największych wulkanów na Islandii. Od kilku miesięcy występują trzęsienia ziemi, a z wielu kilometrów czuć zapach siarki. Lokalne władze przygotowują się na najgorsze.

Ostatni trzęsienie, wynoszące 3,6 stopnia, było odczuwalne 9 lutego br. w rejonie kaldery wulkanu Öraefajökull. Następnie nastąpiło ponad 10 wstrząsów wtórnych. Było to najsilniejsze trzęsienie ziemi od czasu, gdy zaczęto monitorować wulkan w 1976 r. Ostatni raz do erupcji doszło w 1728 r. Jeżeli wybuchnie, przewiduje się, że cała wyspa zostanie przykryta warstwą popiołów , a konsekwencje będą odczuwalne również w Europie.

Najczarniejsze scenariusze przewidują, że tony popiołów doprowadziłyby do wulkanicznej zimy, skażenia środowiska, spadku temperatury, a także śmierci ludzi i zwierząt. Mieszkańcy wyspy są przerażeni na myśl o tym. I choć nie ma stuprocentowej pewności, że się tak stanie, to już zostali pouczeni o właściwych metodach ewakuacji w razie wybuchu. Aktualne informacje na temat sytuacji mogą obserwować na stronie icelandmonitor.mbl.is .

Öræfajökull to najwyższy szczyt na Islandii. Mierzy 2110 m n.p.m. i jest otoczony lodowcami. Jego erupcje zarejestrowano w 1362 i 1728 r. Jeśli nadejdzie kolejna, to można się spodziewać paraliżu komunikacyjnego na europejskim niebie podobnego do tego, który miał miejsce w kwietniu 2010 r. Wtedy, po wybuchu wulkanu Eyjafjallajökull, na kilka dni wstrzymano ruch lotniczy w wielu krajach.