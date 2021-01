Rysy nie są dla każdego. "Żarłem i piłem, aby odzyskać siły"

Pomówmy o swoich błędach, czyli jak dać nauczkę innym i nie paść ofiarą hejtu? Przekonał się o tym Paweł Jung, który w grupie Tatromaniacy na Facebooku postanowił podzielić się swoją niebezpieczną przygodą w Tatrach. - Jeśli dzięki mnie w górach będzie o jednego ducha mniej, to będę spełnionym tatromaniakiem - mówi w rozmowie z WP.

Rysy nie są dla każdego. To fakt, ale co, kiedy osoba doświadczona w chodzeniu po górach staje twarzą w twarz z niebezpieczeństwem, a w jej oczy zagląda strach? Trzeba wówczas podjąć ważną decyzję: wycofać się czy podjąć ryzyko.

Paweł Jung podjął ryzyko i mógł przypłacić je życiem. A co więcej, mógł narazić także swoich współtowarzyszy. Historią postanowił kilka dni temu podzielić się ku przestrodze na jednej z grup zrzeszających miłośników Tatr na Facebooku.

"Wybraliśmy się kilkunastoosobową grupą pod koniec maja 2020 r. Większość z nas miała już doświadczenie mniejsze lub większe w chodzeniu po górach, w tym po Tatrach, również zimą. Nie należałem do najbardziej doświadczonych, ale też nie do tych, którzy przygodę z Tatrami dopiero zaczynają. Mimo to, że była już połowa maja mieliśmy raki, czekany, kaski i lonże. I w sumie było zaje***cie, gdyby nie fakt, że... w 3/4 drogi już samym żlebem złamał mi się pomost w lewym raku" - czytamy w poście udostępnionym na grupie Tatromaniacy na Facebooku.

Rysy - nie zawrócił mimo złamanego raka

Kto chodzi po górach, ten wie, że zimą bez raków poruszać się ciężko. Rozsądek nakazywałby zawrócić, nawet jeśli za nami spory kawał drogi. Paweł, mimo uszkodzenia sprzętu, postanowił kontynuować drogę. I to, jak opisuje w swojej historii - było błędem. Później było już tylko gorzej.

"Szedłem z plecakiem, w którym miałem rzeczy moje i mojej dziewczyny. [...] Czując odpowiedzialność za nią i paru mniej doświadczonych znajomych, których zabrałem ze sobą, postanowiłem jednak kontynuować wejście" - opowiada Paweł.

Poważne trudności pojawiły się dopiero podczas schodzenia z gór. Z napawającego się szczytem tatromaniaka szybko zeszła adrenalina, a zmęczenie dało o sobie znać. Turyści schodzili z gór tyłem, a teren, po którym szli, powoli zaczął ogarniać cień.

"W pewnym momencie upadłem i zacząłem się osuwać. Na szczęście powoli, ale jednak na tyle szybko, że czekan wbity w podłoże całą siłą i ciężarem ciała nie zatrzymał mnie przez kolejne 20-30 może nawet 50 metrów, a prędkość przez chwilę gwałtownie rosła. Pozdrawiam śmieszków z kamienia, których wtedy minąłem, ześlizgując się. Gdy w końcu wyhamowałem byłem skrajnie zmęczony. Żarłem i piłem, aby odzyskać siły i choć do bezpiecznego miejsca było 200 może 400 metrów w linii prostej, średnio nachylonym stokiem to pokonywałem go jeszcze z 1,5 godziny".

Rysy - historia opowiedziana ku przestrodze

Swoimi przygodami na forach internetowych dzielą się zazwyczaj dumni zdobywcy szczytów, którzy prześcigają się w kolejnych sukcesach. Mało kto opowiada o swoich błędach. Głównie dlatego, że w mediach społecznościowych czai się mnóstwo specjalistów, którzy tylko czyhają na czyjeś potknięcie.

- Myślę, że każdy powinien się dzielić swoimi błędami, bo każdy je popełnia. Nie ma człowieka, który chodzi po górach i od razu był jak Denisem Urubko (choć on też popełniał błędy i na szczęście nie zginął). Gdyby każdy tymi błędami się dzielił, to wypadków byłoby dużo mniej - mówi w rozmowie z WP Paweł Jung, który podzielił się swoją historią na grupie Tatromaniacy na Facebooku. - Niestety większość ludzi na grupach w mediach społecznościowych dzieli się tylko zdobytymi szczytami. Ktoś, kto nie ma doświadczenia myśli sobie: "Fajny widok, ja też tak chcę. Jak ona może, to czemu nie ja?". I idzie w grudniu w adidasach albo patrzy na zawodowców w Himalajach i myśli, że może spokojnie iść na Rysy gdy halny wieje 197 km/h.

Grupy internetowe pełne hejtu

Historia opowiedziana przez Pawła miała równie wielu przeciwników co pochlebców. Jedni dziękowali za przestrogę, inni zaś piętnowali popełnione błędy. "Łącznik raka można zastąpić sznurkiem. Ale z tą akcją na koniec to zaburaczyłeś" - komentują internauci. "Mierz siły na zamiary i bez kondycji wybieraj mniej wymagające szlaki" - piszą inni. Pojawiły się też jednak głosy wdzięczności za przybliżenie sytuacji. Wielu członków grupy traktuje tę historię jako przestrogę i naukę o sztuce rezygnacji.

"Takie opisy są najcenniejsze. Ludzie zwykle wrzucają fotki z pięknymi krajobrazami, a co się za tym kryje, tego nikt nie wie. Człowiek najwięcej uczy się na błędach, nawet jeśli to błędy innych" - czytamy w komentarzach pod udostępnionym postem.

- Tatry, jak i grupy zrzeszające ich miłośników są niestety pełne osób, które podreperowują swoje ego. Hejt w sieci będzie zawsze. Kiedyś internetowe portale służyły do dzielenia się radami, podpowiedziami i przestrogami, a nie były miejscem dającym okazję do wyśmiewania innych. Zupełnie się tym hejtem nie przejąłem, a z mojej ostatniej przygody wyciągnąłem porządną lekcję. Do gór trzeba mieć szacunek. - mówi nam.

