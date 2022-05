Nagrywanie filmu z drona. Jak to robić, aby nie dostać mandatu?

Filmy nakręcone dronem to wspaniała pamiątka z wycieczki. Trzeba jednak mieć świadomość, że nie wszędzie można nim latać i nie każdy może to robić! Brak wiedzy w tym zakresie może skończyć się mandatem. Jak bezpiecznie nagrywać z drona? Gdzie można to robić? I czy trzeba mieć do tego jakieś uprawnienia?