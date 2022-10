Najpierw śnieg, teraz babie lato. Pogoda w Tatrach sprzyja turystom

Po mroźnych i śnieżnych dniach w Tatrach od połowy października zapowiada się tzw. babie lato ze słoneczną i ciepłą jesienną pogodą. Co prawda, rano należy spodziewać się przymrozków, ale w ciągu dnia temperatury będą wysokie, nawet do 20 st. C. - powiedział w rozmowie z PAP przewodnik i edukator Tatrzańskiego Parku Narodowego Tomasz Zając.