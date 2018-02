Najwyższy drewniany wieżowiec świata. Będzie miał 18 pięter

Norwegia to kraj, w którym przyroda i środowisko wyznaczają styl i sposób budowania. Idealnym przykładem jest najnowszy projekt - najwyższy na świecie wieżowiec skonstruowany z drewna.

Najwyższy drewniany wieżowiec świata

Kościoły stavkirke

Miasta z drewna

Najdłuższe drewniane schody świata

Do Norwegii dolecimy tanimi liniami z wielu polskich miast. Najtaniej dostaniemy się do Oslo z Poznania (od 34 zł w dwie strony), do Bergen ze Szczecina (107 zł w dwie strony), a do Stavanger z Gdańska (127 zł w dwie strony). Jeśli wolimy podróż samochodem, najszybsza trasa prowadzi przez Niemcy do duńskiego portu Hirtshals, skąd codziennie wypływają promy do Stavanger, Bergen i Langesund (Oslo). Ceny rejsów rozpoczynają się od ok. 230 zł w jedną stronę za dwie osoby i samochód.