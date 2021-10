Niedźwiedzie mają większy apetyt na owce. W tym roku zabiły już pięć

Niedźwiedzie w Polsce

Niedźwiedzie brunatne spotykane są w Tatrach, ale ich główną ostoją w Polsce są Bieszczady. To drapieżniki, jednak najchętniej żywią się roślinami, choć nie gardzą też padliną. Dorosłe niedźwiedzie ważą ok. 300 kg, żyją do 50 lat. Co dwa lata w gawrze samica rodzi od jednego do trzech młodych, które przez półtora roku pozostają pod opieką matki. Niedźwiedzie objęte są w Polsce ścisłą ochroną.