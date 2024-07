Niepokojące zdjęcia z Gdańska. Służby w pełnej gotowości

W niedzielę 14 lipca wybuchł pożar hali magazynowej w dzielnicy Nowy Port. Konsekwencją było zamknięcie kąpielisk - w poniedziałek 15 lipca nie można było wchodzić do wody w Gdańsku Brzeźnie, a dzień później już na wszystkich plażach w pasie nadmorskim od Nowego Portu do Jelitkowa. Tego samego dnia zamknięto też kąpieliska w Sopocie. RCB wysłało do mieszkańców alert, aby nie wchodzić do wody na tym obszarze. W środę 17 lipca kąpieliska są dalej zamknięte - do odwołania.