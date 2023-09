Niezwykłe wideo z Tatr. Wszystko się nagrało

Niedźwiadki uwiecznione w Tatrach

Na nagraniu widać, jak turyści stoją, robiąc miejsce niedźwiadkom, żeby mogły przejść z jednej części lasu do drugiej, przecinając najpopularniejszy szlak w Tatrach. Wideo podpisano: "Najlepsze, co możemy zrobić dla niedźwiedzi, to nie zbliżać się do nich".