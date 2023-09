Zdjęcie z Tatr przeraża. "Idiotyczny zwyczaj"

- Nie szukajcie teraz zdjęć ludzi z tymi kartkami, bo prawie każdy, kto ostatnio był na szczycie ma zdjęcie z taką kartką, one leżały do wzięcia w skrzynce. I nadal są tam dwie, bo nie miałam serca ludziom zabawy psuć i zabierać im wszystkich. Nie szukamy winnych, nie o to chodzi. Chodzi o prośbę by zabierać te wydruki ze sobą - zaapelowała.