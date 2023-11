Nigdy nie rób tego z dynią. Lasy Państwowe apelują

Resztki dyni porzucone w lasach mogą stać się pokusą dla mieszkających tam zwierząt, a nie jest to dla nich odpowiednie pożywienie. "Raz, że nie jest to ich naturalny pokarm, dwa, że nieprzemyślane dokarmianie tylko sprowokuje zwierzęta do poszukiwań pokarmu w pobliżu osad ludzkich, a to nie jest dla nich bezpieczne" - czytamy w facebookowym poście. Dodatkowo pozostawione przez ludzi resztki pożywienia mogą rozleniwiać zwierzęta, które muszą same potrafić zadbać o swój pokarm.