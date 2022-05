Odwiedziła studio "Gry o tron". "Nie sądziłam, że spotkam tam Polaków"

Do Linen Mill Studios najlepiej dotrzeć z tanimi liniami

Banbridge leży ok. 40 km od Belfastu i 130 km od Dublina. Do stolicy Irlandii najlepiej dolecieć z Polski tanimi liniami, a z Dublina do Linen Mill Studios najprościej dojechać autem. Ryanairem z portu lotniczego Warszawa-Modlin do Dubina można polecieć za ok. 300 zł w dwie strony.