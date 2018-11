Okazja dnia. 10 dni w Tajlandii 50 proc. taniej

Tajlandia to jeden z najpopularniejszych egzotycznych kierunków w Polsce. Uwielbiamy jeździć tu po słońce, piękne widoki i kąpiele w ciepłym morzu. Polecamy atrakcyjne cenowo 10-dniowe wczasy przecenione aż o 50 proc.



Zachęcamy was do spędzenia 10 dni w rajskim 4-gwiazdkowym hotelu Krabi Cha-Da Resort, otoczonym tropikalnym lasem i z malowniczym widokiem na zatokę.

Ten położony w Ao Nang obiekt wypoczynkowy jest doskonałą bazą wypadową do zwiedzania regionu Krabi, znajdą tu również swoje miejsce wielbiciele aktywnego wypoczynku. Goście hotelu będą mogli się relaksować w basenie na tarasie z widokiem na morze, który zlokalizowany jest na wysokości 6. piętra. Dla smakoszy tajskiej kuchni dużym atutem będzie możliwość skosztowania lokalnych specjałów serwowanych przez hotelową restaurację.

Miłośnicy plażowania będą mogli oddawać się błogiemu lenistwu na dwóch piaszczystych plażach położonych nieopodal hotelu: Ao Nang (ok. 900 m od hotelu) i Noppharat Thara (ok. 1,2 km od hotelu). Ponadto poza zjawiskowym basenem umieszczonym na tarasie, goście będą mieli do dyspozycji trzy inne baseny ze słodką wodą.