Okazja dnia. Egipt all inclusive za 1199 zł

Dziś mamy dobrą okazję dla każdego: wakacje w Egipcie z wylotem w środę z Katowic, za które zapłacimy ponad połowę mniej od ceny regularnej. Oferta obejmuje pełne wyżywienie w formule all inclusive i pobyt w wysoko ocenianym hotelu 4-gwiazdkowym.

Egipt last minute

Na poniedziałkową okazję dnia wybraliśmy świetną ofertę Egipt last minute w formule all inclusive. W cenie aż o 54 proc. niższej otrzymujemy tydzień na miejscu z pełnym wyżywieniem i zakwaterowaniem o 5 min. od prywatnej, piaszczystej plaży (kursuje bezpłatny bus) oraz przeloty bezpośrednie i transfery na miejsce.

Egipt zimą?

Zimowy wypad do Egiptu to super rozwiązanie dla wszystkich spragnionych słońca, ciepła i możliwości pływania w ciepłej wodzie. W marcu na miejscu czekają na nas 26 st. C w ciągu dnia, 14 st. C nocą, morze o temperaturze 20 st. C oraz 9 godzin pełnego nasłonecznienia na dobę.