Okazja dnia. Wiosenne wczasy na Cyprze za 1129 zł

Cypr, jedna z najpopularniejszych wysp na wczasy, od lat należy do ukochanych kierunków Polaków. Kusi gwarantowaną pogodą przez cały rok oraz świetnymi cenami. Przed szczytem sezonu można trafić na prawdziwe perełki.

Przejrzeliśmy oferty wczasów na trzeciej pod względem wielkości wyspie na Morzu Śródziemnym i jesteśmy zaskoczeni przystępnymi cenami wakacji. Przykładowo tydzień w 3-gwiazdkowym hotelu Panareti's Coral Bay w pobliżu Pafos spędzimy od 1129 zł . Oferta dotyczy wylotu 11 kwietnia z Krakowa . Obawiacie się o pogodę? Nie trzeba. Wiosną na Cyprze możemy liczyć na temperatury w okolicach 22-25 st. C .

Śródziemnomorska wyspa zyskuje na popularności w imponującym tempie. W 2017 r. odwiedziło ją 15 proc. więcej turystów niż rok wcześniej - dokładnie 3,55 miliona od stycznia do listopada, podał Cypryjski Urząd Statystyczny. Turystów z Polski było w tym okresie 55,6 tysiąca . Najchętniej słoneczny zakątek wybieraliśmy we wrześniu – wówczas na cypryjskich plażach wypoczywało 8,6 tysiąca rodaków.

Jak przystało na jedną z najpopularniejszych wysp na Morzu Śródziemnym, Cypr to doskonałe miejsce na plażowanie . Słynne złote piaski w Agia Napa, Paralimni i Protaras przyciągają rzesze turystów. Czyste i ciepłe wody powodują, że sporty wodne (windsurfing, kite, nurkowanie) można tutaj uprawiać przez cały rok.

Za najpiękniejszą uchodzi plaża w okolicy Pafos - to tu mityczna Afrodyta rzekomo wyłoniła się z morskich fal. Skała Afrodyty to obecnie jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc Cypru - widnieje na większości pocztówek i okładek folderów. Turkusowa woda podkreśla biel skał, co robi ogromne wrażenie na przybywających tu turystach.