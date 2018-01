Oryginalna podróż w 2018 roku. Wiemy, skąd wrócisz zachwycony

Jeśli już zaczynasz planować tegoroczne wakacje, to postaw na pewniaka. Wybierz kraj, w którym pogoda jest gwarantowana, jedzenie cię zachwyci, a widoki sprawią, że zabraknie ci na karcie miejsc na zdjęcia. Podpowiadamy, gdzie znajdziesz takie miejsca i zapłacisz od 1300 zł za tydzień.

Tunezja ponownie podbija serca turystów z całego świata (Shutterstock.com)

Djerba – majówka w Tunezji

Tunezja niczym bumerang powraca do czołówki ulubionych lokalizacji na wakacje. Szczególnie pociągającym miejscem jest największa wyspa w kraju - Djerba w Zatoce Gabes, gdzie podczas kręcenia filmów o przygodach Indiany Jonesa można było spotkać Harrisona Forda. Na zachodzie Djerby powstawały również sceny do ”Gwiezdnych wojen: Nowa nadzieja” George'a Lucasa. Klimat jest tutaj łagodniejszy oraz bardziej wilgotny niż w Tunezji kontynentalnej, a wysokie temperatury utrzymują się od wiosny do jesieni. Piękne lokalne plaże z białym piaskiem wyróżniają się w basenie Morza Śródziemnego, a najpiękniejsza jest Sidi Mahares, raj dla nurków i kitesurfingowców.

Idealnym czasem na zagraniczny urlop może być majówka, kiedy wakacje w Tunezji są nawet o 44 proc. tańsze. Hotel Yadis Djerba Golf Thalasso & Spa leży w centrum strefy turystycznej Midoun, bezpośrednio przy piaszczystej plaży. W cenę wakacji all inclusive wchodzą przeloty z Warszawy, transfery oraz tygodniowe zakwaterowanie z pełnym pakietem.

Jordania – wycieczki nad Zatokę Akaba

Jordania to bardzo spokojny kraj arabski na Bliskim Wschodzie, usytuowany nad Morzem Czerwonym, tuż obok Izraela. Najbardziej znanym miejscem jest wykute w skale starożytne miasto Petra z fortem krzyżowców, klasztorem i amfiteatrem, gdzie kręcono film ”Indiana Jones i Ostatnia Krucjata”. Nieliczne plaże Jordanii są czyste i piaszczyste, a wybrzeże zatoki z przejrzystą wodą liczy sobie 26 km długości. Położona tutaj Akaba jest jedynym portem morskim w kraju i jordańskim centrum sportów wodnych. Z nadmorskich rozrywek można do woli korzystać w trakcie trwającego aż 9 miesięcy, niezwykle słonecznego lata.

Do Jordanii można jechać już w lutym. Znaleźliśmy wycieczkę z zakwaterowaniem w pięciogwiazdkowym hotelu Grand Swiss-Belresort Tala Bay (ex Radisson Blu) w miejscowości Akaba. Tuż obok znajduje się zatoka Tala Bay i hotelowa, żwirkowa plaża z niewielką rafą koralową. Widoki są wspaniałe, a hotelowa kuchnia przepyszna.

Macedonia – wakacje za niewielkie pieniądze

Macedonia to kolejny kierunek "must see". Leży na Półwyspie Bałkańskim i graniczy z Grecją, Albanią, Serbią oraz Bułgarią. Najpopularniejsze kierunki turystyczne w kraju to Ochryda, Skopje i Bitola.

Wśród atrakcji przyrodniczych w Macedonii przodują piękne jeziora: Ochrydzkie (figuruje na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO), Prespa, Berowo, a także kanion Matka i 3 parki narodowe. Podzwrotnikowy klimat Macedonii sprawia, że lata są tutaj dosyć długie i suche, a upały na obszarach nisko położonych są na porządku dziennym. Przeciętna dobowa temperatura wynosi 24 st. C w ciągu roku, latem wzrasta nawet do 31 st. C. W Macedonii zaskoczą nas niskie ceny i pyszne dania kuchni regionalnej. Na tydzień można tam polecieć już za ok. 1300 zł.

Na południowym-zachodzie kraju, nad brzegiem Jeziora Ochrydzkiego, perły Macedonii, leży hotel Filip. Jego zdecydowane atuty to pełna uroku, dobrze skomunikowana i spokojna okolica, czysta plaża z łagodnym wejściem do wody, bliskość starej części miasta z restauracjami i sklepami oraz komfortowe, klimatyzowane pokoje.